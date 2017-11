Quaresma não se cansa de manifestar o amor ao FC Porto e Pinto da Costa tem a certeza que o futuro do internacional português ainda irá passar de novo pelo Dragão."Que o Quaresma há de regressar ao FC Porto, seja em que funções for, não tenho dúvida. Até porque sei que quando terminar o futebol vai viver no Porto. É agradável saber que há jogadores que deixaram o FC Porto e mantêm as casas. É o caso do Lucho, que já sem estar a jogar no FC Porto, comprou uma casa na Boavista para ir para lá viver quando acabar o futebol. É sinal que se identifica com o clube e que o clube o estimou", disse o presidente do FC Porto no final do jogo com o Besiktas (1-1).Pinto da Costa revelou ainda uma oferta que Pepe e Quaresma lhe fizeram: "Tive o prazer de receber das mãos deles uma camisola para recordar o tempo do FC Porto. É uma grande alegria saber que ao fim de tantos anos tiveram a atenção de me procurar para oferecer a camisola e desejar que o FC Porto os acompanhasse, e eu assim o espero."