Pinto da Costa recusou esta terça-feira alongar-se sobre as denúncias do Benfica no dia anterior sobre um alegado esquema de coação sobre os árbitros em que o presidente do FC Porto seria o líder. O dirigente portista sublinhou, em todo o caso, a diferença de pontuação de dragões e águias na Champions."Estamos a falar de coisas sérias, estamos a falar da Champions, onde temos sete pontos e podemos ser apurados, e vêm falar-me de uma estação que eu não vejo, de um clube que tem zero pontos? Cada coisa no seu lugar", referiu Pinto da Costa aos jornalistas.O líder dos azuis e brancos garantiu ainda que "ninguém no FC Porto está a pensar no Benfica" e que "está tudo a pensar no Aves".

Autores: Nuno Barbosa e Luís Miroto Simões