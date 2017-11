Continuar a ler

Em comunicado, a Procuradoria-Geral Distrital do Porto (PGDP) acrescentou que "foram igualmente inquiridas, como testemunhas, pessoas que tiveram ou têm ligações à SAD do FC Porto"."Em execução de um pedido de cooperação judiciária internacional recebido das autoridades francesas, o Ministério Público do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto ordenou, hoje, a realização de diversas diligências, designadamente buscas na SAD do FC Porto", lê-se no comunicado da PGDP.O documento acrescenta que "estas diligências, nas quais o Ministério Público foi coadjuvado pela Polícia Judiciária, foram também acompanhadas, ao abrigo dos instrumentos legais de cooperação, por dois elementos das autoridades francesas" e que "a carta rogatória em questão está em segredo de justiça".A SAD do FC Porto já tinha anunciado a colaboração com as autoridades portuguesas e francesas sobre a transferência, sem revelar o jogador ou o clube envolvido na transação.O médio argentino Lucho González transferiu-se do FC Porto para o Marselha, no final da época 2008/09, por 18 milhões de euros, numa transação que poderia ser acrescida de mais seis milhões de euros mediante a concretização de vários objetivos.O antigo capitão dos dragões alinha atualmente nos brasileiros do Atlético Paranaense.