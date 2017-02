Miralem Pjanic afirmou que o triunfo desta quarta-feira no Estádio do Dragão foi "totalmente merecido", salientando que a estratégia do treinador da Juventus resultou em pleno."Podíamos ter feito mais na primeira parte, mas o FC Porto defendeu bem. Estão habituados a jogar a este nível. Conseguimos marcar duas vezes de rajada quando ficaram cansados, exatamente como Allegri nos tinha dito para fazer. Dizia-nos para continuarmos calmos e serenos, à espera que chegasse o momento certo, porque seguramente ele ia acabar por chegar", frisou o jogador no final da partida com o FC Porto.O médio dos italianos admitiu, porém, que não foi fácil chegar ao golo: "Creio que a nossa vitória é totalmente merecida. Jogámos bem, contra um forte adversário que se limitou a defender após ficar reduzido a 10 jogadores. Não foi fácil encontrar espaços".

Autor: Luís Miroto Simões