Tendo em conta o padrão de opções de Sérgio Conceição na pré-época, Marega seria à partida o nome a lançar em campo em momentos de aperto para o FC Porto, quando o resultado não estivesse a corresponder ao pretendido. Ora, a célebre ‘carne toda no assador’, com Marega, Aboubakar e Soares simultaneamente em campo, até pode passar em breve a ser a regra e não o plano alternativo do qual o técnico se socorreria para chegar às vitórias mais complicadas.

Corona tem ‘dado o flanco’ e Marega, como é sabido, tem algumas rotinas a atuar sobre a direita. Seja por motivos estratégicos ou mera opção, o mexicano, de 24 anos, ficou sentado no banco de suplentes na última partida, em Vila do Conde, e foi sempre substituído ao intervalo nos três jogos anteriores, com Besiktas, Chaves e Sp. Braga..

