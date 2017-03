O valor do plantel do FC Porto passou dos 90 para os 117 milhões de acordo com o que consta nas contas consolidadas do primeiro semestre desta temporada enviadas terça-feira à noite à CMVM.A SAD do FC Porto anunciou na terça-feira um resultado líquido consolidado negativo de 29,58 milhões de euros no primeiro semestre da presente época desportiva, uma quebra de cerca de 12 milhões em relação ao período homólogo anterior.Os dragões explicam, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Imobiliários (CMVM), que o resultado foi "penalizado pela inexistência de vendas de direitos desportivos de jogadores" no período a que reporta o documento, de julho a dezembro de 2016.