A chegada dos autocarros das equipas ao D. Afonso Henriques foi pacífica e os adeptos nas redondezas do estádio também pareciam mais focados em apoiar os respetivos clubes, mas tudo mudou de figura a poucos minutos do apito inicial. À medida que os simpatizantes do FC Porto foram enchendo uma das bancadas, o bate-boca com os adeptos do Vitória foi-se fazendo ouvir e daí ao arremesso de cadeiras foi um instante.



De repente, todos os olhares se prenderam num dos cantos do estádio, onde os adeptos tentavam medir forças, apesar da rede que os separa. O arremesso de cadeiras foi tal, que o Corpo de Intervenção da polícia foi chamado a intervir. Mesmo com alguns resistentes mais enervados, poucos segundos depois tudo ficou mais calmo e só o prejuízo para os cofres da SAD minhota ficará para a história de um triste episódio que podia ter manchado o jogo de ontem. Até ao final, mais nenhum incidente.