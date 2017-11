O jogo que marca o reatamento da competição para a equipa de Sérgio Conceição é frente ao Portimonense, no dia 17 deste mês, no Estádio do Dragão. Um encontro sem margem de erro para as duas equipas, uma vez que está em causa o apuramento para os oitavos-de-final da Taça de Portugal e que foi marcado para a noite de sexta-feira.

O objetivo dos dragões passa por ter uma moldura humana semelhante àquelas que se têm registado nos primeiros jogos desta época e o preço dos bilhetes pode ajudar. Para os sócios os ingressos variam entre os 5 e 10 euros, enquanto público em geral tem bilhetes disponíveis entre 10 e 20 euros. Recorde-se que o lugar anual não dá acesso na Taça de Portugal.

Autor: Rui Sousa