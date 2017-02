Cedido pelo FC Porto até final da temporada ao Goiás, o avançado Walter foi este sábado afastado pela direção do clube de Goiânia, depois de se ter envolvido numa cena de pancadaria com um colega de equipa no treino de sexta-feira. Segundo dados apresentados pela imprensa brasileira, o Bigorna terá agredido o guarda-redes Matheus, que depois de ter sido atingido chegou mesmo a ficar inconsciente."Walter deu uma cotovelada propositada. Foi uma pancada forte. O Matheus foi levado para a Clínica do Esporte, em Goiânia, onde continuava internado. Já recuperou a consciência e está apenas em observação", explicou Harlei Menezes, diretor do futebol do clube, que deu ainda conta do afastamento do avançado, que desta forma cai da lista de convocados do Goiás para o duelo com o Rio Verde, em jogo do Campeonato Goiano.

Autor: Fábio Lima