Com Maxi Pereira e Jesús Corona totalmente aptos, restam Danilo Pereira e Rúben Neves sob vigilância clínica. Quer isto dizer que, de momento, os problemas físicos no FC Porto só afetam o sector intermediário e logo os dois trincos do plantel. Ainda assim, Danilo já se treina integrado com os colegas. Embora o faça com algumas limitações, deve seguir hoje viagem para Sul com os restantes convocados. Já Rúben Neves, esse, ainda tem um par de semanas parado pela frente e fez tratamento e ginásio. Soares estará ausente por castigo.