Idrisa Sambú, jovem avançado de 18 anos que atuava pela equipa de sub-19 do FC Porto, assinou contrato de três anos e meio com os russos do Spartak Moscovo. O emblema portista recebe cerca de 1 milhão de euros pela transferência.

O futebolista que os dragões tinham ido buscar a custo zero ao Sporting em 2013, juntamente com Moreto Cassamá, terminava contrato no final desta temporada e o FC Porto chegou a propor-lhe a renovação. No entanto, e perante várias ofertas, entre as quais de clubes portugueses e ingleses, optou por mudar-se para o Spartak.

Internacional português em todos os escalões de formação entre os sub-15 e os sub-18, Sambú chegou a atuar uma vez pela equipa B dos dragões na época passada. O jogador fez exames médicos pelo novo clube em Roma e espera agora à espera do visto para poder viajar para a Rússia.

Autor: Vítor Almeida Gonçalves