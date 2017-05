Com a derrota frente ao Benfica, os dragões estão dependentes do Sporting, quando falta disputar a última jornada. Consulte a classificação

O FC Porto já enviou para a Federação Portuguesa de Andebol o protesto referente ao jogo de sábado com o Benfica. Os dragões já tinham anunciado esta intenção através do 'Dragões Diário', após o clássico que terminou com a vitória das águias por 28-27.Os azuis e brancos queixam-se de lances já perto do final do jogo: um golo anulado a Alexis Borges e um livre de sete metros por assinalar que, a ser convertido, daria o empate na partida, uma situação que deixaria o FC Porto a depender de si próprio para chegar ao título.

Autor: Luís Miroto Simões