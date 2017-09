Continuar a ler

"É uma situação nova, será uma condicionante que foi tida em conta no planeamento", acrescentou.



"A zona de parqueamento das viaturas dos adeptos do FC Porto é exatamente a mesma que foi no ano passado. É perto de uma das assembleias de voto. Esse assunto foi discutido em outra sede, sendo certo que a entrada para essa assembleia de voto se faz pela entrada oposta", garantiu ainda.



A PSP garantiu esta sexta-feira que todos estão a trabalhar para que seja garantida a máxima segurança no Clássico de domingo, entre Sporting e FC Porto, e também no ato eleitoral agendado para o mesmo dia."A hora do jogo é coincidente com a hora em que urnas já estão encerradas. A hora da abertura das portas não", recordou o Subintendente Pedro Pinho, comandante de policiamento no jogo grande da 8.ª jornada da Liga NOS, garantindo que tudo será feito para que o direito ao voto seja feito sem constrangimentos.

Autor: Cláudia Marques