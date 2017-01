O FC Porto publicou ontem nas redes sociais um vídeo de vigilância relativo aos conhecidos atos de vandalismo praticados no escritório de advogados do administrador Adelino Caldeira, na madrugada de domingo.Várias pessoas que se identificaram no Facebook como apoiantes dos dragões reprovaram a iniciativa e colocaram em causa as atuais prioridades da SAD. Diga-se que, no texto que acompanhou o vídeo, o FC Porto questionou se as críticas da pessoa que surge no vídeo são de facto comuns à generalidade dos adeptos. "A quem interessa dar a ideia de divisão entre os adeptos do FC Porto? (...) Quem está por trás deste tipo de propaganda? Afinal, a alegada divisão entre adeptos resume-se a uma pessoa, não se sabe a mando de quem. Seja quem for, a mando de quem for, este coração não bate pelo FC Porto", lê-se no texto.