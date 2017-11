Continuar a ler

Quaresma sublinha que a frontalidade que sempre evidenciou acabou por lhe trazer rótulos pejorativos, embora considere que os mesmos não tinham qualquer justificação: "Problemas com treinadores? Não. Sempre me meteram fama de bad boy, o jogador que causava problemas em todo o lado. Nunca fui muito de problemas, sempre fui o que sou hoje, uma pessoa direta que quando tem de falar, fala. Falo o que penso e no futebol quando falas o que pensas já és o bad boy, já sais do futebol."Hoje em dia um indiscutível nas convocatórias para a Seleção Nacional, o avançado passou por várias travessias no deserto desde que se estreou pela equipa das quinas, em 2003. Nesta entrevista, Quaresma reforçou que o atual selecionador teve um papel fundamental na sua afirmação definitiva nos campeões europeus."A única coisa que me faltava antes era confiança. Nunca a senti na Seleção. Já disse antes, o único treinador que sinto que confia em mim e me passa essa confiança é o Fernando Santos. Dos outros nunca senti essa confiança e, se calhar, por isso nunca fiz grandes jogos na Seleção", lamentou.Um ídolo no FC Porto, Quaresma deixou o Dragão no verão de 2015 e voltou ao Besiktas, numa altura em que não era opção consistente de Julen Lopetegui: "Estava no FC Porto, tive um treinador que não contava comigo e eu achava que ainda tinha muita coisa para dar ao futebol. O Besiktas mostrou interesse no meu regresso para ajudar a equipa a voltar aos títulos."