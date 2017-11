Continuar a ler





Elogios a Sérgio Conceição



"O FC Porto escolheu bem o treinador, tem uma personalidade muito forte, conhece bem a casa e trouxe de novo a mística ao clube. Desejo sorte ao Sérgio."



Duelo com José Sá



"O FC Porto tem grandes guarda-redes, seja o Casillas ou o Sá. Tem um plantel de muita qualidade, quem quer que jogue merece o respeito de todos nós."



Futuro na prova



"Vamos ver e pensar jogo a jogo, não podemos pensar já em muita coisa. Chegámos ao objetivo que queríamos e agora vamos descer um bocado à terra e pensar nos próximos jogos".



Possível ajuda ao FC Porto na última jornada



"O que puder fazer para que FC Porto possa passar, estou aí." "Tentei pôr os sentimentos de parte. Estou feliz porque consegui entrar na história do clube, porque nunca tínhamos alcançado este objetivo. Desejo a maior sorte do Mundo ao FC Porto, quero que sejam eles a passar connosco à fase seguinte.""O FC Porto escolheu bem o treinador, tem uma personalidade muito forte, conhece bem a casa e trouxe de novo a mística ao clube. Desejo sorte ao Sérgio."

Ricardo Quaresma mostrou-se satisfeito pelo apuramento do Besiktas para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões, após o empate a um golo frente ao FC Porto , num jogo em que o português tentou manter as emoções controladas, dadas as ligações que tem aos dois emblemas.