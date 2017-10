Continuar a ler

André André encontra-se a recuperar de um problema físico e ainda não é certo que esteja em condições de jogar na Taça de Portugal, mas até agora já foi utilizado em cinco jogos, também a sair do banco. Ao contrário de Hernâni, o médio foi por diversas vezes integrado na equipa inicial na época transata, comprovando a sua importância.



Quanto a Diego Reyes, tem vivido na sombra dos centrais Felipe e Marcano, pelo que as suas chamadas à equipa aconteceram como médio-defensivo. Mesmo assim, soma apenas 20 minutos em campo, aguardando também ele uma oportunidade entre os titulares, algo que não acontece também desde 2014/15, tendo estado depois disso na Real Sociedad e Espanyol.



Já Diogo Dalot tem passado a maior parte do tempo a trabalhar com a equipa B, pelo que ainda nem sequer foi convocado por Sérgio Conceição.



Três guardiões na sombra de Iker



O jogo frente ao Lusitano de Évora será uma boa oportunidade para os jogadores menos utilizados mostrarem serviço e é nesse sentido que alguns deles poderão fazer a sua estreia a titular na presente época. Cumpridos 10 jogos oficiais, apenas quatro jogadores de campo do plantel de Sérgio Conceição não foram chamados à equipa inicial. São eles Hernâni, André André, Diego Reyes e Diogo Dalot.O primeiro já foi utilizado por três vezes, mas sempre a sair do banco de suplentes, e para se encontrar a última ocasião em que foi titular no FC Porto é preciso recuar até ao final da época 2014/15, nos tempos de Julen Lopetegui. Depois disso foi emprestado aos gregos do Olympiacos e ao V. Guimarães.

Autor: Rui Sousa