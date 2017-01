Continuar a ler

Na última sessão de trabalho da equipa principal antes da partida em Moreira de Cónegos, para a última jornada do grupo B da Taça da Liga, marcada para as 21h15 de terça-feira, nota ainda para a participação de Rui Pedro, da formação secundária dos azuis e brancos. Enquanto Layún fez apenas tratamento, Otávio e André Silva fizeram ainda treino condicionado e ginásio, com Kelvin, reintegrado na equipa depois de empréstimos a Palmeiras e São Paulo, a realizar treino condicionado.Na última sessão de trabalho da equipa principal antes da partida em Moreira de Cónegos, para a última jornada do grupo B da Taça da Liga, marcada para as 21h15 de terça-feira, nota ainda para a participação de Rui Pedro, da formação secundária dos azuis e brancos.

O FC Porto realizou esta segunda-feira o último treino do plantel principal antes do jogo de terça-feira com o Moreirense, para a Taça da Liga, sem Layún, Otávio, André Silva e o 'reforço' Kelvin.De acordo com a nota publicada no site dos dragões, os quatro jogadores encontram-se a recuperar de lesões, embora em níveis diferentes de tratamento.

Autor: Lusa