Contestado pelos adeptos portistas aquando da sua primeira passagem pelo clube, o maliano, de 26 anos, recuperou a confiança no V. Guimarães, onde esteve emprestado. Marcou 14 golos e ganhou o direito próprio de voltar ao Dragão. Chegou mais tarde aos treinos, devido a questões particulares, mas Sérgio Conceição não viu aí um problema. Agarrou a titularidade e não mais saiu.A sua passagem pelo Nice foi amplamente elogiada, tornando-se num dos laterais mais apreciados na Europa. Foram vários os clubes que o quiseram contratar, mas a SAD não aceitou vendê-lo a preço de saldo, vendo nele um jogador com grande futuro no Dragão. Aos 24 anos, o defesa que também pode jogar a extremo não pode facilitar nos treinos e em jogo, devido à concorrência de Maxi Pereira e Layún.Deste quarteto, foi o único que nada fez no período de empréstimo que justificasse a sua integração no plantel para esta época. Mesmo assim, Sérgio Conceição, que poucas oportunidades lhe deu no Nantes, ficou com ele e, após um arranque marcado pela discrição, surgiu a titular frente ao Monaco. Uma aposta ganha e que teve continuidade diante do Sporting. O médio, de 25 anos, mostrou que podem contar com o seu talento.