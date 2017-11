Continuar a ler

Os próximos tempos ajudarão a perceber o que o futuro reserva a Quintero, mas recorde-se o caso de Kelvin que, em janeiro último, foi reintegrado no FC Porto de Nuno Espírito Santo, jogou e depois foi novamente cedido. Resta saber se Quintero, que custou 9,5 milhões de euros aos cofres da SAD , terá oportunidade igual, sendo que Ricardo, Marega e Aboubakar são os bons exemplos a seguir.



Após 16 golos marcados em 33 jogos disputados, o contrato de cedência de Juan Fernando Quintero ao Independiente de Medellín já terminou. Tendo em conta o que Sérgio Conceição conseguiu fazer com jogadores como Ricardo Pereira, Marega ou Aboubakar, que também estiveram emprestados e brilham agora de azul e branco, não será de estranhar que o internacional colombiano tenha igual possibilidade de melhorar a sua qualidade nas mãos do atual técnico portista.Os números que apresentámos pedem a integração de Quintero no FC Porto, ainda mais se trouxermos à equação a débil condição financeira da SAD azul e branca e a badalada escassez de opções no plantel às ordens de Sérgio Conceição. Recorde-se que esse cenário foi deixado em aberto no passado mês de outubro pelo empresário do jogador, juntamente com outra proposta. "Muitos clubes ligaram-me por Quintero, aqui (n.d.r.: Colômbia) e noutras ligas, mas é certo que o FC Porto não o empresta mais, pelo que vai deixá-lo sair com a venda definitiva dos seus direitos desportivos. Outra possibilidade que foi contemplada é a de Quintero voltar ao FC Porto", referiu na altura Norman Capuozzo, em declarações ao site colombiano ‘Gol Caracol’.

Autor: Nuno Barbosa