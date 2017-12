Juan Quintero pode ter oportunidade de se mostrar a Sérgio Conceição no arranque do novo ano civil. O colombiano está a recuperar o seu valor de mercado depois de ter feito um grande ano pelo Independiente de Medellín, pelo que a SAD está perante a obrigação de defender o investimento realizado no criativo que, em janeiro, completa 25 anos e ainda vai a tempo de confirmar o potencial que sempre lhe foi reconhecido.

A questão é que, no início de 2016, o FC Porto prolongou o vínculo com Quintero até 2021. Mesmo depois de marcar 16 golos em 33 jogos, realizando ainda nove assistências pelo Independiente, a sua cotação, segundo o Transfermarkt, está nos 3,5 milhões de euros e ainda não acompanha o crédito que conquistou no regresso ao seu país natal.

Não será fácil encontrar uma vaga definitiva para Quintero no plantel, mas a proteção do investimento pode levar a que seja encontrada uma solução de compromisso durante o mês de janeiro, aguardando pelas oportunidades que o mercado proporcionar, um pouco a exemplo do que foi feito, há um ano, com Kelvin. O facto é que entre os últimos dois anos no FC Porto e o Independiente, Quintero soma 97 jogos e 31 golos. Problemática, mesmo, foi a sua passagem pelo Rennes (13 jogos, 1 golo), onde foi sempre um corpo estranho e viu a sua evolução seriamente perturbada.

Autor: Vítor Pinto