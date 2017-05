De passagem relâmpago pelo Porto, para tratar de assuntos particulares, Rabah Madjer mostrou-se triste por não poder ficar para a festa de comemoração dos 30 anos da conquista da Taça dos Campeões Europeus, mas ainda teve tempo para uma breve conversa sobre o momento dos dragões. O argelino, de 59 anos, não ficou satisfeito por ver o seu clube do coração mais uma temporada sem troféus, mas revelou-se confiante para o futuro."Claro que não estou contente, porque o FC Porto merecia mais e um final melhor do que uma derrota por 3-1 frente ao Moreirense. Mas o futebol é assim. Estou convencido de que para a próxima época o FC Porto vai resolver o problema, vai ganhar mais vezes e conquistar títulos. O futebol é mesmo assim. Há momentos em que estás lá em cima uns anos e noutros estás em baixo. Todos os clubes passam por isso. Mas estou convencido de que para o ano o FC Porto vai ganhar tudo", revelou o herói de Viena.Sobre o seu compatriota Yacine Brahimi, o antigo avançado não deu como certa a continuidade no Dragão, mas destacou a sua qualidade. "O Brahimi é um bom profissional, um jogador que sabe o que pode alcançar. Não sei se vai ficar em Portugal ou vai embora, mas tenho a certeza de que se ficar continuará a ser um excelente jogador", fez questão de vincar.