Parte importante do triplete em 2016/17 (campeonato, Taça e Supertaça), Rafa está pela quarta temporada consecutiva no plantel, mas chegou aos 'dragões' em 2009, participando ainda, enquanto júnior, na conquista do decacampeonato.



Formado no Óquei de Barcelos, antes de ingressar no FC Porto, em 2009, o internacional português atuou duas temporadas de dragão ao peito repartidas entre o plantel júnior e o sénior.



Rafa representou, em seguida, o Hóquei Clube de Braga (2011/12), Óquei de Barcelos (2012/13 e AD Valongo (2013/14) - com o qual se sagraria campeão nacional -, antes de ser resgatado pelo FC Porto, em 2014.



"O que me proponho fazer é aquilo para que o clube está moldado: ganhar tudo. O ano passado fizemos uma excelente época a nível interno, mas, como já foi referido desde a pré-época, queremos mais a nível europeu", disse.



Rafa aponta ao "título que foge há muitos anos ao FC Porto, a Liga Europeia".



"Vamos lutar por ele e procurar chegar mais longe do que no ano passado, à 'final four', e depois tudo pode acontecer", disse.



Quanto à sua evolução como jogador, e apesar de contar apenas 25 anos, Rafa considera-se um hoquista diferente, em que o passar dos anos tornou-o mais maduro fora e dentro da pista.



O hoquista Rafa renovou com o FC Porto até 2020, acrescentando mais dois anos ao atual vínculo que terminava no final da época, e aponta como grande desafio "as conquistas europeias", anunciou o clube no seu site."Estou muito satisfeito pelo FC Porto confiar no meu trabalho. É o clube de que eu gosto, que me dá todas as condições para fazer o meu trabalho e que me permite lutar por títulos", disse Rafa.

Autor: Lusa