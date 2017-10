Continuar a ler

O português Bruma assinou uma boa exibição no último encontro do RB Leipzig e o seu técnico revelou que o extremo deverá ser titular, na receção aos azuis e brancos. "É possível [que jogue a titular], sim, mas estou feliz por ter à disposição tantas opções de topo que podem jogar. Estou feliz que o Bruma faça parte deste grupo. É importante que ele esteja em boa forma, como demonstrou frente ao Dortmund, onde fez uma assistência, e sente-se em casa aqui. Foi esse o nosso plano quando o contratamos", frisou o treinador, que foi vice-campeão da Bundesliga, na época passada.A principal dúvida no RB Leipzig prende-se com a disponibilidade de Timo Werner. Recorde-se que o avançado foi substituído no jogo frente ao Besiktas , na Turquia, por não ter aguentado... o barulho no estádio. Mais tarde, foi diagnosticada uma lesão auditiva ao jogador e, desde então, ainda não foi opção, sendo uma incógnica a sua utilização frente ao FC Porto."Ainda não está a 100 por cento. Já conseguiu fazer um treino leve, mas temos de ver amanhã [terça-feira]. Ainda não tomei uma decisão. Mas o importante é que não tenha mais queixas, logo decidirei quanto tempo poderá jogar", assumiu o seu treinador.À entrada para a 3.ª jornada do grupo, o FC Porto ocupa o segundo posto, com três pontos, enquanto o RB Leipzig é terceiro, com apenas um. A partida está marcada para as 19H45 desta terça-feira.