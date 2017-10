Continuar a ler

"A nossa intenção é jogar melhor do que aconteceu no último jogo que realizámos fora. Queremos entrar melhor. Sabemos que vamos defrontar um adversário que vai fazer tudo para nos bater, mas penso que vamos dar o nosso melhor em campo", começou por referir o técnico, em conferência de imprensa de antevisão do jogo com os dragões.Ralph Hasenhuttl defendeu ainda que a equipa alemã não vai ao Dragão para jogar à defesa e que tem o plano bem delineado."Todos os jogadores sabem o que se espera deles nestes jogos. O que pretendemos é entrar bem no jogo para tentar resolver cedo. Mas uma coisa é certa, apesar de sabermos as dificuldades, não vamos focar-nos unicamente no aspeto defensivo", revelou.Em relação à possível utilização do português Bruma no jogo, o treinador alemão disse que ainda não tem definido o onze, acrescentando que todos os jogadores são hipótese."O Bruma tem treinado bem, combina bem com todos os jogadores, mas a decisão de quem irá jogar no meio campo depende de quem vai jogar na frente e ainda não tenho nada decidido em relação a isso", explicou.Quando questionado se os maus resultados dos últimos jogos poderão afetar o desempenho frente ao FC Porto, Ralph Hasenhuttl desvalorizou por completo:"Mentalmente, as derrotas não nos influenciam. Fomos criticados na Alemanha por não termos 'plano b' nos jogos contra o Bayern de Munique, mas, mesmo em inferioridade numérica, jogámos bem, mostrámos caráter. Em relação ao jogo de amanhã [terça-feira], esses dois jogos são passado. Estamos focados no objetivo para amanhã."Já Bernardo, defesa de 22 anos do Leipzig, revelou ser bastante conhecedor da equipa do FC Porto e admitiu que "um ponto já não seria mau"."Conheço bastante a equipa do FC Porto. Conheço bem o Casillas, o Marega e o Felipe. Acho que é uma equipa muito forte. Não vai ser um jogo fácil, mas estamos sempre à procura de um bom resultado. Um ponto não seria mau, mas obviamente que queremos a vitória", revelou ainda.O FC Porto defronta, pelas 19:45 de quarta-feira, os alemães do Leipzig, em jogo da quarta jornada do grupo G da Liga dos Campeões, comk arbitragem do romeno Ovidiu Hategan.