Ralph Hasenhuttl, treinador do Leipzig, analisou a derrota desta quarta-feira aos pés do FC Porto, admitindo que a equipa cometeu erros no primeiro golo portista mas frisando o que disse ser um erro de arbitragem no 2-1."É uma derrota amarga, sentimos que não fomos a pior equipa, embora tenhamos tido menos eficácia que o adversário. Cometemos erros no primeiro golo, e no segundo que sofremos houve um claro fora de jogo do jogador do FC Porto. No segundo tempo, mesmo em desvantagem, conseguimos reentrar bem, e com as substituições conseguimos criar alguns lances de profundidade. Chegámos ao empate, tentámos ir mais para frente para conseguir a vantagem, mas, nessa altura, descurámos um pouco os processos ofensivos. Além disso, permitimos muitas bolas paradas ao FC Porto, que aproveitou uma delas para marcar, mas, como disse anteriormente, em fora de jogo. A partir daí, o jogo ficou mais difícil e a sorte não esteve do nosso lado", referiu.O técnico dos alemães não atirou, contudo, a toalha ao chão: "Em certas alturas tivemos alguma fúria de vencer e isso fez-nos perder a concentração, algo que a este nível competitivo paga-se caro. Desperdiçámos uma boa oportunidade, mas, no grupo, nada está perdido, temos de vencer em casa e depois pontuar no último jogo, fora".

Autores: Lusa e Luís Miroto Simões