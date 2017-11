O Vitória emitiu ontem um comunicado oficial a desmentir a possibilidade de o extremo Raphinha reforçar os quadros do FC Porto já em janeiro. A SAD vitoriana vincou que nunca foi contactada pelos responsáveis portistas e considera que a notícia veio a público com o "único intuito de desestabilizar a equipa do Vitória numa fase crucial das competições em que está envolvida".