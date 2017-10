Continuar a ler

O lateral Diogo Dalot vai receber o prémio de Jovem Atleta do Ano, enquanto Galeno, da equipa B dos azuis e brancos, é a Revelação do Ano.O Treinador do Ano é Guillem Cabestany, que liderou a equipa de hóquei em patins a três títulos nacionais na temporada transata, enquanto Hélder Nunes é escolhido na categoria de atletas de alta competição.O prémio de Dirigente do Ano tem dois nomeados, Eurico Pinto e Alípio Jorge, com o diretor de informação, Francisco J. Marques, como Funcionário do Ano e Américo, antigo guarda-redes nas décadas de 1950 e 1960, homenageado (recordação), à semelhança do massagista José Mário (carreira).O bilharista espanhol Daniel Sánchez venceu o prémio de amador do ano, que já tinha ganho em 1999/00, enquanto Artur Santos Silva é o sócio do ano, com as casas do clube de Póvoa do Lanhoso e Bruxelas premiadas.Os prémios vão ser entregues a 25 de outubro, numa cerimónia marcada para as 20h30 no Dragão Caixa.