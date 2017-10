Continuar a ler

A renovação de Raúl Alarcón, que ganhou a Volta a Portugal depois de vestir de amarelo desde a primeira etapa, é conhecida no mesmo dia em que o espanhol de Sax vai receber o Dragão de Ouro de Atleta do Ano, na gala que distingue os mais proeminentes portistas do ano.Esta foi a época de 'explosão' do ciclista da W52-FC Porto, que, além da vitória na prova 'rainha' do calendário nacional, conquistou também a Volta às Astúrias à frente do colombiano Nairo Quintana, uma etapa na Volta a Madrid, na qual foi segundo, e outra no GP Beiras, em que foi quarto.