Mesmo não tendo atribuída grande importância às acusações de Norton de Matos, Raul Gudiño revelou que o caso está entregue aos seus agentes. Recorde-se que o antigo treinador do U. Madeira insinuou que o guarda-redes mexicano teria facilitado nas últimas jornadas da época 2015/16 e isso levou à descida de divisão da equipa insular.

"Tenho falado com o clube e com os meus agentes, eles estão a tratar da questão com as pessoas certas. Só me foco em jogar. Divirto-me a jogar futebol, é aquilo que gosto de fazer, jogo sempre para ganhar, não só no futebol como na Playstation ou em qualquer coisa. Vou jogar sempre para ganhar. Não me desconcentrou, não liguei a nada", garantiu o guarda-redes, de 21 anos.

Continuar a ler