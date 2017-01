O fraco rendimento de Alberto Bueno no Granada está a levar os responsáveis do último classificado da liga espanhola a ponderarem a sua dispensa imediata, havendo interessados em recebê-lo a título de empréstimo. Depois do Leganés, clube que também luta pela permanência, entrou na corrida o Rayo Vallecano, outro emblema que está em dificuldades... mas no segundo escalão.

O terceiro clube mais conhecido de Madrid pretende ter Bueno, de 28 anos, de volta, ele que passou lá os melhores momentos da sua carreira antes de sair para o FC Porto, mas o facto de estar num segundo patamar do futebol espanhol poderá ter interferência no momento de fazer a opção. No entanto, para o Granada essa seria a melhor escolha, dado que o Leganés é seu concorrente direto na luta pela permanência.

Todas as movimentações terão de contar com o acordo do FC Porto, dado que o avançado tem contrato com os dragões até 2020. A preocupação da SAD vai no sentido de continuar a ver o espanhol a competir com regularidade, mas com um rendimento superior. Na primeira metade da época, Bueno esteve em 15 jogos do Granada, mas só marcou um golo, algo que se revelou escasso.

Quem continua com a sua situação por resolver é Sérgio Oliveira. O médio, de 24 anos, também despertou o interesse do Leganés, mas até ao momento não houve desenvolvimentos. A poucos dias do fecho do mercado de inverno, sabe-se que é intenção do FC Porto libertar-se de um jogador que terá rejeitado a mudança para o Southampton.