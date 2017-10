O RB Leipzig vai receber o FC Porto em absoluto estado de euforia, depois da grande vitória no terreno do Borussia Dortmund que permitiu à equipa orientada por Ralph Hasenhüttl ascender ao terceiro lugar da Bundesliga e quebrar a invencibilidade do ainda líder da competição.

O triunfo foi de tal forma importante que o técnico austríaco comemorou no final do jogo ao estilo de Jürgen Klopp, num gesto que foi acompanhado por todos os jogadores. O RB Leipzig somou a terceira vitória consecutiva no campeonato e atravessa o melhor momento de forma da época, preparando-se assim para colocar grandes problemas ao FC Porto no jogo de amanhã.

