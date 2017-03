Continuar a ler

Contratado ao Corinthians no passado verão, Felipe tem 27 anos e o seu contrato com os dragões é válido até junho de 2021. A cláusula de rescisão é de 50 milhões de euros, mas o 'As' garante que o negócio poderá fazer-se por um valor inferior a 30 milhões de euros. Segundo a referida fonte, o Real Madrid já chegaram a um acordo de princípio com o empresário de Felipe, o também brasileiro Giuliano Bertolucci. Falta, porém, o entendimento com o FC Porto e Pinto da Costa, que deverá ser facilitado pela boa relação existente entre os responsáveis dos dois clubes, que além de Pepe também negociaram recentemente o lateral Danilo.Contratado ao Corinthians no passado verão, Felipe tem 27 anos e o seu contrato com os dragões é válido até junho de 2021. A cláusula de rescisão é de 50 milhões de euros, mas o 'As' garante que o negócio poderá fazer-se por um valor inferior a 30 milhões de euros.

As boas exibições de Felipe no eixo da defesa do FC Porto atiçou o interesse de vários clubes europeus e o Real Madrid parece determinado a garantir o central brasileiro. Segundo a imprensa espanhola, os merengues já terão mesmo um entendimento com o jogador tendo em vista uma transferência no final da corrente temporada.Com Pepe de saída - o internacional português, de 34 anos, está em final de contrato e a China poderá ser o seu próximo destino -, Zinedine Zidane quer mais um defesa para concorrer com Sergio Ramos e Varane. E, de acordo com o 'As', é nos dragões que Florentino Pérez pretende voltar a reforçar-se.