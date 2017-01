Com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, o jovem internacional português é representado por Jorge Mendes e já recebeu elogios de Cristiano Ronaldo, facilitando assim um entendimento com o FC Porto. Mas um acordo só poderá efetivar-se no próximo verão, pois o Real Madrid não pode inscrever jogadores neste mercado de janeiro devido a castigo da FIFA.

O interesse do Real Madrid em André Silva já não é novidade mas a imprensa espanhola garantiu esta segunda-feira que Florentino Pérez deverá mesmo avançar para o jovem avançado do FC Porto no verão.Os merengues teriam na contratação do argentino Paulo Dybala a grande prioridade, mas como este estará prestes a renovar pela Juventus até 2021, a sua saída da Vecchia Signora no próximo verão dificilmente será possível. Visto como a alternativa ao argentino, André Silva ganha assim cada vez mais força.