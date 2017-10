Não é seguro que o futuro próximo de Diego Reyes passe pelo FC Porto. O defesa-central está no último ano da sua ligação aos azuis e brancos e, apesar de estar previsto que a SAD lhe apresente uma proposta para renovar contrato, a verdade é que o jogador parece encarar a saída como cenário ideal, sabendo que tem mercado numa das ligas mais apetecíveis do Mundo. Além do Espanyol, também a Real Sociedad surge apostada em levá-lo, depois das boas indicações que lá deixou (2015/16).

De acordo com a imprensa do país vizinho, a Real Sociedad já contactou Reyes para que ele force a saída do FC Porto e reforce aquela equipa basca no mercado de janeiro. Se isso acontecer, o FC Porto terá sempre de ser indemnizado. Ainda assim, o clube espanhol sabe que essa é uma tarefa difícil, mas decidiu arriscar pelo facto de ter a defesa mais batida da liga espanhola. Caso não consiga levá-lo já, tentará convencê-lo a mudar-se no fim da época.





Continuar a ler

Ainda não tem proposta para renovar



Ao que conseguimos apurar junto de uma fonte próxima do jogador, Diego Reyes ainda não foi contactado pela administração da SAD portista para prolongar a sua ligação ao FC Porto. Recorde-se que o mexicano nunca integrou as primeiras opções na formação portista e, por isso, foi colocado uma época a rodar na Real Sociedad e outra no Espanyol. Este ano, face à delicada situação financeira, Sérgio Conceição quis ficar com ele, mas ainda só lhe concedeu duas oportunidades de jogar, ambas como suplente utilizado. Ao que conseguimos apurar junto de uma fonte próxima do jogador, Diego Reyes ainda não foi contactado pela administração da SAD portista para prolongar a sua ligação ao FC Porto. Recorde-se que o mexicano nunca integrou as primeiras opções na formação portista e, por isso, foi colocado uma época a rodar na Real Sociedad e outra no Espanyol. Este ano, face à delicada situação financeira, Sérgio Conceição quis ficar com ele, mas ainda só lhe concedeu duas oportunidades de jogar, ambas como suplente utilizado.

Autor: Nuno Barbosa