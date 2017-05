O Sporting oficializou esta terça-feira o reatar de relações com o FC Porto, depois de uma troca de correspondência entre os dois presidentes, Bruno de Carvalho e Pinto da Costa. No canal do clube, os leões explicaram que o reatar de relações institucionais tem por base uma "análise de propostas convergentes para melhorar o futebol português", entre as quais a introdução das novas tecnologias, a alteração do regulamento disciplinar ou o reconhecimento dos títulos do Campeonato de Portugal como sendo de campeões nacionais.

Esta oficialização surge cerca de uma semana depois da divulgação de um comunicado conjunto, assinado por Nuno Saraiva (responsável pela comunicação do Sporting) e Francisco J. Marques, homólogo do FC Porto, a anunciar essa mesma decisão. "É muito mais o que nos une do que aquilo que nos separa", podia ler-se no referido documento, elaborado após uma reunião entre ambos numa unidade hoteleira.

Recorde-se que os clubes estavam de relações cortadas desde um incidente entre Bruno de Carvalho e o administrador da SAD portista, Adelino Caldeira, na final da Taça de Portugal de andebol (2013).

Autores: Alexandre Moita e António Adão Farias