Os melhores golos e jogadas de Waris, reforço de inverno do FC Porto

Majeed Waris chegou esta sexta-feira de manhã ao Porto, para assinar pelo FC Porto um contrato de empréstimo até final da temporada - que deverá contemplar uma opção de compra de 6 milhões de euros não obrigatória. O avançado ganês, de 26 anos, atua no Lorient, sendo por isso bem conhecido de Sérgio Conceição, que orientou o Nantes na época passada.Waris fará concorrência a Aboubakar, Marega e Soares no ataque dos dragões. Segue-se Paulinho, médio-ofensivo do Portimonense que faz amanhã o derradeiro encontro pelos algarvios antes de assinar pelos azuis e brancos.