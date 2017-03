Continuar a ler

Sem qualquer impedimento de ordem clínica, o técnico chamou ao treino do plantel principal o guarda-redes da equipa de Sub-19 portista, Ricardo Silva.



Os dragões vão cumprir agora um dia de folga, retomando os treinos na quarta-feira, às 10h30, no Olival, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

O plantel do FC Porto regressou esta segunda-feira ao trabalho, poucas horas após o frustante empate consentido no domingo, no Estádio do Dragão, diante do V. Setúbal, que inviabilizou a possibilidade dos dragões assumirem a liderança do campeonato.Na sessão de trabalho matinal, realizada no centro de estágios do Olival, Nuno Espírito Santo não pôde contar com internacionais: Danilo e André Silva (Seleção A), Rúben Neves e Diogo Jota (Sub-21), Rui Pedro (Sub-19), Herrera e Layún (México) e Maxi Pereira (Uruguai).

Autor: João Lopes