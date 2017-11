Continuar a ler

O FC Porto retomou esta quinta-feira os treinos, após o gozo de quatro dias de folga, com uma sessão, no Olival, sem de 11 futebolistas, ao serviço das seleções, e a presença de Galeno, do plantel 'B'.No arranque da preparação da receção ao Portimonense, dos 16 avos de final da Taça de Portugal, em 17 de novembro, no Estádio do Dragão, também Otávio, Marega e Soares não estiveram à disposição do treinador Sérgio Conceição.