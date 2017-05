Continuar a ler

O guarda-redes João Costa, de 21 anos, foi operado a uma lesão no menisco do joelho esquerdo, no Porto, por uma equipa liderada pelo especialista José Carlos Noronha, e voltou a integrar a preparação do plantel principal após um longo período de recuperação.Esta temporada, João Costa foi apenas utilizado na equipa secundária, em 16 jogos na 2.ª Liga.O plantel principal do FC Porto volta a treinar pelas 10:00 de sábado, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, em Vila Nova de Gaia, com uma sessão à porta fechada.Os portistas deslocam-se no domingo, pelas 18:00, a casa do Moreirense (16.º), equipa ainda envolvida na luta pela permanência, tendo como adversários diretos o Arouca (15.º) e o Tondela (17.º), todos separados por três pontos e na luta pela permanência.A equipa de Moreira de Cónegos ocupa o 16.º lugar da tabela classificativa da Liga NOS, com 30 pontos, mais um do que o Tondela, 17.º classificado e primeiro clube abaixo da linha de permanência. O Nacional, 18.º com 21 pontos, já caiu à 2.ª Liga.Na jornada decisiva, e além do Moreirense-FC Porto, o Tondela recebe o Sporting de Braga, e o Arouca, 15.º, com 32 pontos, mais dois do que o Moreirense, mas ainda na luta pela permanência, desloca-se a casa do Estoril-Praia.