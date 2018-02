Continuar a ler

Depois, existem ainda algumas particularidades similares ao caso de Sá. Maxi Pereira, Felipe, Reyes, Alex Telles, Herrera ou Marega terão mesmo de repetir a titularidade ou nem sequer se poderão sentar no banco. O caso mais curioso prende-se com o dos centrais e impõe uma reflexão a Sérgio Conceição. Após o desastre com o Liverpool, Reyes foi refletir para o banco e Felipe voltou à titularidade ao lado de Marcano. Agora, se o técnico achar que é fundamental manter o espanhol no onze, terá de optar entre Felipe e Reyes, mas o que for preterido nem sequer poderá sentar-se no banco. Como Osorio não é elegível, o FC Porto arrisca-se a não ter outro central de reserva.



Desde 15 de janeiro, muita água correu por baixo da ponte. Para os 45’ que estão por disputar no Estoril, Sérgio Conceição até pode manter o onze que defrontou o Rio Ave (Casillas, Maxi Pereira, Felipe, Marcano, Alex Telles, Herrera, Sérgio Oliveira, Corona, Brahimi, Marega e Soares), mas fica com as alternativas muito reduzidas.José Sá, não sendo titular, nem sequer pode ser convocado segundo os regulamentos, pelo que terá de ser chamado Vaná para ir para o banco; Layún partiu para Sevilha; Ricardo, Danilo e Aboubakar estão lesionados. Além disso, os reforços de inverno, que na altura do primeiro embate nem sequer pertenciam aos dragões, também não são elegíveis para este recomeço. Estamos a falar de Osorio, Paulinho, Waris e Gonçalo Paciência.

