O FC Porto informou que já só restam 2.500 bilhetes para o jogo frente ao Sporting, o que deixa antever lotação esgotada no clássico da próxima sexta-feira, no Estádio do Dragão.Recorde-se que este será o quarto encontro entre as duas equipas na presente época, sendo nesta altura o balanço favorável ao FC Porto, com uma vitória e dois empates.

Autor: Rui Sousa