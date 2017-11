Restam 1.800 entradas para o #FCPorto-Benfica

1.500 desses bilhetes são destinados a sócios, para os quais a venda decorre em exclusivo, e 300 estão reservados para a aquisição de Lugares anuais.

Ainda que, até lá, o FC Porto tenha que disputar mais três jogos decisivos (Portimonense na Taça de Portugal, Besiktas para a Liga dos Campeões e Aves no campeonato), o clássico com o Benfica, marcado para 1 de dezembro, já agita a cidade Invicta. Ontem os bilhetes foram postos à venda em exclusivo para os sócios azuis e brancos e, esta quinta-feira, informou o clube, já só faltam vender 1.800 ingressos.Os dragões informaram ainda que "1.500 desses bilhetes são destinados a sócios, para os quais a venda decorre em exclusivo, e 300 estão reservados para a aquisição de lugares anuais". O clube visitado informou ainda que a "quota mínima para o acesso ao jogo é a de outubro de 2017" e que "a entrada no estádio só é permitida a crianças maiores de tres anos, devidamente acompanhadas e munidas de bilhete. A abertura de portas é às 18h30." Quanto ao pontapé inicial, esse está marcado para as 20.30.

Autor: Nuno Barbosa