À medida que se aproxima o dia do jogo frente ao V. Setúbal vai-se reduzindo o número de bilhetes à venda, o que se revela como um claro indicador de que o Estádio do Dragão vai ter lotação esgotada. Ontem, ao final do dia, restavam apenas 700 ingressos, devendo os mesmos desaparecer hoje, tal tem sido a procura nos últimos dias.Recorde-se que o Dragão vai registar o sétimo jogo oficial da época com uma assistência acima dos 40 mil espectadores, sendo que a maior enchente foi na receção ao Benfica, com 50.019 nas bancadas. Os constantes apelos de Nuno Espírito Santo têm sido escutados e o Dia do Pai vai ser comemorado a preceito no estádio.