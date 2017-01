Foi a 23 de janeiro de 2002 que José Mourinho deu início a um dos períodos mais gloriosos da história do FC Porto. Não ergueu qualquer troféu nesse dia, mas conquistou aí a confiança da nação portista com um discurso ambicioso e carregado de simbolismo que marcou a conferência de imprensa de apresentação.Sentado ao lado de Pinto de Costa, o técnico, que estava a poucos dias de completar 39 anos, prometeu o título na época seguinte e cumpriu. Aliás, não só foi campeão nacional em 2002/03 como ainda venceu a Taça de Portugal e a Taça UEFA. Não satisfeito, na campanha que se seguiu foi novamente campeão, ergueu a Supertaça e, mais importante de tudo, ganhou a Champions.Mourinho conquistou por direito próprio o seu lugar na história do FC Porto, ocupando uma posição de relevo entre os grandes treinadores que ajudaram o clube a atingir o topo.