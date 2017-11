Um dia depois de Héctor Herrera se ter defendido no âmbito do caso ‘Paradise Papers’, agora foi a vez de o seu compatriota Diego Reyes fazer o mesmo, recorrendo à empresa que o representa."Diego Reyes esclarece que mantém a sua situação fiscal em ordem ao cumprir com todas as suas obrigações de acordo com as normas dos países onde desempenhou a sua profissão. O jogador pagou impostos de 48 por cento em Espanha e 53 por cento em Portugal sobre os salários que recebeu. A respeito dos direitos de imagem, foram feitas retenções adicionais de acordo com a legislação vigente nos países por onde passou", revelou o documento, não tendo, no entanto, referido em parte alguma o nome das empresas que o mexicano terá criado em Malta.