A utilização de Diego Reyes como titular, na posição de Danilo Pereira, provavelmente superou as expectativas do próprio Sérgio Conceição. O técnico pretendia assegurar o controlo do corredor central através de um elemento mais defensivo que desse liberdade ao quarteto que iria atuar atrás de Aboubakar, mas o mexicano foi muito além do mero cumprimento de funções posicionais.

Reyes acabou a partida como o jogador que tocou mais vezes na bola dos 28 que estiveram em campo. O central, que também adquiriu algumas rotinas de centro-campista tanto no América como na seleção do México, nunca se escondeu do jogo e foi assim que tocou 96 vezes na bola, dando soluções de passe e sendo um ponto de apoio importante para o início da construção. Isoladamente, este número pode dizer pouco, mas tendo como termo de comparação a prestação de Danilo Pereira nos últimos jogos do campeonato, nota-se que o trinco habitualmente titular tocou 45 vezes na bola na deslocação ao Bessa e, na partida anterior em casa, fê-lo por 60 vezes, ficando distante dos jogadores da equipa mais interventivos.

Continuar a ler

Na única vez em que tinha sido primeira escolha antes da partida com o Belenenses, Reyes foi central contra o Leixões, na Taça CTT. Ou seja, o que Conceição disse sobre o mexicano ser utilizado habitualmente como médio só era verdade a partir do banco.

Autor: Vítor Pinto