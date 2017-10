O México já tem lugar garantido no Mundial’2018, mas nos mais recentes jogos de qualificação Juan Carlos Osorio deparou-se com um problema comum a muitos outros selecionadores: a inatividade nos respetivos clubes de algumas das suas maiores estrelas. O caso de Diego Reyes é sintomático.

Ora, em vez de prescindir dos serviços do defesa portista que, na seleção, joga amiúde como médio-defensivo, o selecionador optou por delinear um plano estratégico para ele cumprir, também no FC Porto, cuja finalidade é a de fazê-lo apresentar-se ao serviço da tricolor nas melhores condições físicas. Trata-se de um plano que vigorará também para o certame na Rússia. "No caso concreto de Reyes estamos a insistir muito com ele, prestando-lhe um serviço através de um programa individual que maximize as suas capacidades, mas oxalá comece a jogar mais nos próximos meses, pois sabemos da sua qualidade", explicou Juan Carlos Osorio em entrevista ao portal mexicano Medio Tiempo.

