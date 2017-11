1/2 Ver mostovoi(ex jugador) diciendo que le gustaría ver mourinho en una equipo con 30M a ver qué ganaba, y en Oporto!? No cuenta!?? — ricardinho10 (@ricardinho10ofi) 13 de novembro de 2017

2/2 haber si otros supostos entrenadores de grandes clubes lo pueden hacer en equipos así, como el caso de Guardiola, barca, B.munich y CITY — ricardinho10 (@ricardinho10ofi) 13 de novembro de 2017

Ricardinho não deixou passar em claro os comentários de Mostovoi , que disse que "gostaria de ver o Mourinho no Aston Villa com um orçamento de 30 milhões de euros". Ora o futsalista recordou ao russo o passado do técnico português e como conseguiu ser bem sucedido mesmo quando orientava clubes com menos poder financeiro do que os grandes europeus, como foi o caso do FC Porto."Ver Mostovoi afirmar que gostava de ver Mourinho numa equipa com 30 milhões para ver o que ganhava. E o FC Porto? Não conta?", questionou Ricardinho no Twitter, que logo depois fez um contraponto com "outros supostos treinadores de grandes clubes, como o caso de Guardiola", que nesse caso orientou o Barcelona, o Bayern Munique e o Manchester City.

Autor: Sandra Lucas Simões