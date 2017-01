Atualmente sem clube, Ricardo Carvalho tem acompanhado com atenção a evolução do FC Porto e acredita que a equipa de Nuno Espírito Santo tem margem de crescimento. "Vejo o FC Porto com muitos jogadores novos, com muito talento, embora as coisas, num jogo ou noutro, possam não correr tão bem. Há que dar tempo, porque vejo uma equipa com muito talento, mas claro que para uma equipa crescer é importante ganhar jogos, porque essa é a forma de crescer mais depressa. Acho que podem conseguir grandes coisas pelo FC Porto, mas não a podem comparar com as grandes equipas do passado. A equipa tem talento e pode crescer mais", referiu o central, de 38 anos, em entrevista ao Porto Canal.

Vencedor da Champions e da Taça UEFA pelo FC Porto, o internacional português foi colega de equipa de Nuno Espírito Santo e não poupa elogios à capacidade de liderança do atual treinador dos dragões.

"O Nuno, na altura não sendo alguém que jogava muitas vezes, porque era suplente, via-se que era um dos líderes do grupo. Quando precisávamos de alguém para defender o grupo ou apoiar certos jogadores que não estavam tão bem, ele impunha-se e era um dos líderes, o que não é fácil para jogadores que não são titulares. Foi importante para o Nuno vir para o FC Porto, porque pode ajudar muito o FC Porto e o clube pode ajudá-lo muito a ele", apontou Ricardo Carvalho. Muito acarinhado pelos adeptos portistas, que lhe pedem que volte ao Dragão para jogar, o central aproveitou para lembrar que "a equipa do FC Porto está bem defensivamente".

Autor: Rui Sousa